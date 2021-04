Belen e Antonino volano alle Maldive: prime foto della vacanza extra lusso

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dopo mesi e mesi di lockdown hanno deciso di “fuggire” ai tropici. La coppia da poche ore si trova alle Maldive. I due hanno condiviso alcune immagini scattate subito dopo l’atterraggio in una struttura ricettiva in mezzo all’Oceano Indiano. Tra bianche spiagge, tuffi in piscina e chiacchiere all’aperto sul patio del bungalow, la showgirl e l’ex hairstylist non potrebbero chiedere di più. In attesa del loro primo figlio insieme, o meglio prima figlia, visto che si tratterà di una bambina (il cui nome è Luna Marie), si stanno rilassando in riva al mare.

In alcune delle immagini postate su Instagram, la 36enne argentina mostra il pancione, ormai al settimo mese, avvolta in un vestitino verde. Posa di profilo per mostrare meglio le forme premaman. Poi si scambia teneri baci con la sua dolce metà, che ha 26 anni, dieci meno di lei.

A quanto apre la coppia non ha dovuto spendere neppure un euro per quest’esperienza da sogno. Dagli hashtag che accompagnano le immagini veniamo infatti a sapere che sono ospiti di un noto resort di lusso. Tra l’altro Belen conosce piuttosto bene le Maldive. E’ qui infatti che fu paparazzata insieme all’ex compagno Fabrizio Corona in pose decisamente hot (quelle immagini fecero impennare le vendite di un noto settimanale di gossip ormai più di dieci anni fa).

La bella argentina prima di partire ha però voluto festeggiare a Milano il compleanno del figlio Santiago, avuto con l’ex marito Stefano De Martino, che lo scorso venerdì ha spento 8 candeline.

Scritto da: la Redazione il 12/4/2021.