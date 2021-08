Belen, appare qualche rughetta: 'Che bello invecchiare felici’

Belen Rodriguez è contenta di stare invecchiando “felice”. La showgirl nelle ultime ore ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza ad Albarella, in Veneto, dove praticamente si è trasferita da oltre un mese metà della sua famiglia. Da giugno la 36enne di origini argentine non fa più base a Milano, ma nella cittadina sull’Adriatico. Un utente di Instagram ha però notato che negli scatti si intravede qualche rughetta intorno ai bellissimi occhi di Belen e ha commentato in modo molto poco gentile. A questo punto un’altra follower è intervenuta in difesa della Rodriguez, che ha voluto poi risponderle.

Belen ha scritto: “Lascia stare, è gente frustrata. Come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi. Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo! Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma quello sì che mi spaventa!”.

Insomma, per la neomamma bis (è diventata genitore della piccola Luna Marì da appena un mese) la cosa più importante è essere sereni ed evolvere con il tempo. Lei lo sta facendo.

Intanto solo l’altro giorno il compagno Antonino Spinalbese, che ha 10 anni meno di lei, ha rivelato di stare chiedendole di sposarlo praticamente tutti i giorni. Al momento però le nozze non sono in programma. Forse dopo l’esperienza con Stefano De Martino, Belen potrebbe ritenere che mettere la fede al dito non sia poi così fondamentale…

Scritto da: la Redazione il 12/8/2021.