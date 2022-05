Belen torna sull'autoerotismo: 'Ecco perché è una figata'

Belen Rodriguez torna a parlare di autoerotismo in tv. A Le Iene torna sul sesso ‘fai da te’ e spiega perché per lei è una “gran figata”. Non le importa dei bigotti, ai telespettatori che la guardano e le mandano messaggi via social chiarisce perché le piace masturbarsi, sfatando così ogni tabù sulla sessualità femminile.

L’autoerotismo è vincente, non una ‘roba’ di cui vergognarsi. Belen lo dice chiaramente. “Non ti devi sbattere più di tanto”, sottolinea l’argentina 37enne. Poi aggiunge: “Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. E’ una figata, lo dico sul serio!”.

La conduttrice del popolarissimo programma di Italia 1, ora nuovamente legata a Stefano De Martino, non si fa problemi a parlare del sesso ‘in solitaria’. Nella scorsa puntata, aprendo all’argomento, aveva detto: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo. Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”. Belen aveva anche aggiunto di guardare lei stessa film film erotici e a luci rosse per eccitarsi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2022.