Belen, la confessione piccante a Le Iene: 'Pratico l'autoerotismo'. Lo fa mentre...

Belen in tv abbatte ogni tabù: a Le Iene arriva la confessione piccante dell’argentina: “Pratico l’autoerotismo”. Quando si ritorna in studio dopo un’intervista a otto sulla vita di coppia a Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Teo Mammuccari provoca la collega con alcune domande scomode, la 37enne però, per nulla imbarazzata, gli risponde a tono e sdogana la normalità del piacere femminile.

Sul sesso ‘fai da te’ la Rodriguez non si frena. “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”, spiega la conduttrice. “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…”, ribatte sarcastico e tagliente Teo. “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta…?”, replica Belen.

Immediatamente dopo si lascia andare e confessa: “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno, si masturbano. Non c’è niente di male a masturbarsi, finalmente si può dire in televisione”.

Mammucari ironizza: “Non ci credono a casa, fagli vedere…”. La showgirl non si lascia intimidire e conclude con un'altra rivelazione: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti. Viva l'autoerotismo!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2022.