Belen mostra per la prima volta per intero il suo bagno. La showgirl nelle IG Stories svela la sua toilette, all’inizio con un po’ di imbarazzo, ma poi si lancia e fa vedere anche i tantissimi trucchi che possiede.

“Sono indecisa se farla o no questa storia perché non è proprio elegante… - sottolinea in un video Belen - Però adesso va il reality, no? Quindi questo è il mio bagno…ci sono le cose del bagno, insomma… Lo specchio, questa è la mia scrivania, doccia e questo è quanto”.

L’argentina 35enne poi continua: “Vi faccio vedere solo una cassettiera”. Apre uno dei suoi cassetti e rivela il contenuto: dentro ci sono centinaia e centinaia di rossetti. Belen ride e spiega: “Questi sono i miei rossetti… Sono pazza, lo so”.

La Rodriguez poi spiega ai fan quanto siano portentose alcune maschere ricevute da un brand che gliele ha inviate direttamente da Londra. Da quando ha iniziato a fare i tutorial dando consigli preziosi sul make up sono moltissime le aziende che la riempiono di prodotti.

Fa tutto direttamente dal bagno del suo appartamento milanese. Belen è la prima volta che lo mostra, inizialmente restia, ma poi vincendo il suo riserbo e, anzi, ironizzando sulla situazione. E’ una vera influencer ormai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/11/2019.