Belen aspetta una bambina! Rivela il nome: 'La chiamerò...'

Belen incinta di cinque mesi svela il sesso e il nome del bebè che aspetta dal fidanzato Antonino Spinalbese. Ospite a Verissimo la showgirl rivela: “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia. Nascerà in estate”.

La Rodriguez è al settimo cielo per la gravidanza. Già mamma di Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, che ad aprile compirà 8 anni, da tempo sognava di diventare mamma di una femminuccia. “Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, sottolinea ancora.

Belen confessa anche per la prima volta di aver avuto un aborto spontaneo poco prima di rimanere incinta. “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo”, svela l'argentina.

La perdita del bambino, però, ha portato entrambi a desiderare fortemente un figlio insieme: “Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”. Con Spinalbese ha trovato la sua anima gemella, nonostante il ragazzo sia più giovane di lei di 10 anni: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/2/2021.