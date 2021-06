Belen in bikini a 2 settimane dal parto

Belen è sognante e bellissima in bikini a sole 2 settimane dal parto. La showgirl 36enne condivide con i fan uno scatto che la immortala a bordo piscina in due pezzo: la Rodriguez ha le mani giunte sul pancione. “Se questa non è una ‘mamacita’…”, scrive, arricchendo le sue parole con le faccine che ridono a crepapelle. Aspetta con ansia Luna Marì insieme al compagno, Antonino Spinalbese, che lo la lascia sola un istante.

Belen si gode il weekend al sole in quello che chiama “il mio posto”: in una villa con piscina la sua privacy non viene violata. Con lei c’è Santiago, il figlio primogenito avuto dall’ex marito Stefano De Martino. C’è anche un amichetto del bimbo di 8 anni. L’argentina si sente protetta. E’ gelosa di queta sua seconda gravidanza, ma alla fine cede alla tentazione e condivide la foto, anche nelle sue IG Stories, e cattura immediatamente più di 300mila ‘like’.

“Sono un po’ assente dai social, non lo so…questa gravidanza mi è presa un po’ così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me, mi sento più serena, mi sembra di custodire la mia gravidanza e questo mi fa sentire bene”, ha spiegato solo pochi giorni fa ai fan sempre via Instagram. “Non vedo l’ora di vedere ‘Lunita’, non vedo l’ora di condividerla con voi. Penso che questo sia in assoluto il momento più bello di una donna: partorire, dare alla luce un figlio”, ha aggiunto. Poi ha promesso di postare “qualche fotina” e così accontenta gli ammiratori e regala una sua nuova immagine da mamma dolcissima e sensuale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/6/2021.