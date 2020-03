Belen in bikini sul terrazzo: in quarantena prende il sole e mostra il fisico strepitoso

Belen non si lascia travolgere dalla negatività. La bella showgirl 35enne in piena emergenza Coronavirus approfitta della bella giornata a Milano e prende il sole sul terrazzo, in bikini mostra il suo fisico strepitoso. Il due pezzi esalta le sue forme da urlo. La quarantena la vive in pieno relax.

Accanto alla Rodriguez, steso a prendere la tintarella, c’è il marito, Stefano De Martino. I due restano rigorosamente a casa, seguendo le regole dettate dal Governo. Belen beve un cocktail, accende una candela profumata dall'odore intenso e si fa accarezzare dai raggi caldi primaverili. Nelle sue IG Stories si lascia osservare minuziosamente dai follower che la osannano per il suo corpo snello, tonico e sinuoso.

Il tempo trascorre lento, ma non ci si annoia in casa Rodriguez. Mentre Belen prende il sole in bikini sul terrazzo con Stefano, Santiago, il figlio della coppia, suona la chitarra con nonno Gustavo Rodriguez.

Nell’appartamento della famosa coppia c’è anche la mamma dell’argentina, Veronica Cozzani. Tutti vivono la quarantena insieme, serenamente.

Poi si cucina, si fanno lezioni di pilates trasmesse in diretta per i fan e si balla anche. L’importante è non uscire, per preservare al massimo la propria salute e quella degli altri.

Come sapete, le nuove regole stabilite dal governo italiano sono stringenti ma assolutamente necessarie. Noi tutti, ma proprio tutti, in qualsiasi regione d’Italia ci troviamo, siamo chiamati a seguirle anche per evitare di incorrere in dure sanzioni (incluso il carcere). E’ quindi assolutamente necessario rimanere in casa. Le uniche eccezioni sono dettate da esigenze di salute (visite mediche non rimandabili, incidenti). E’ poi possibile uscire sporadicamente (meglio se lo fa un solo membro della famiglia una volta a settimana) per andare a fare la spesa nei supermercati, che ricordiamo rimarranno sempre aperti. Non ci sarà mai carenza di cibo (le industrie che producono alimentari stanno lavorando normalmente) quindi è inutile farsi prendere dal panico e comprare più del necessario (sebbene fare una spesa che duri almeno una settimana è più che consigliato per limitare le volte in cui sarà necessario uscire nuovamente per rifornirsi).

E’ anche importantissimo che durante gli spostamenti necessari si prendano precauzioni straordinarie, come quelle di rimanere almeno a due metri di distanza da chiunque altro si incontri, di non dare la mano, non baciarsi e non abbracciarsi. Bisogna poi lavarsi spesso le mani e non toccarsi mai alcuna parte del viso con esse. Se si dovessero avere anche lievi sintomi simil-influenzali (come la tosse) non bisogna uscire di casa né recarsi al pronto soccorso o dal proprio medico, ma chiamare i numeri messi a disposizione da tutte le regioni (qui l’elenco completo).

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/3/2020.