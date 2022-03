Belen a casa di Stefano De Martino con entrambi i figli: foto

Belen e Stefano De Martino non parlano del secondo ritorno di fiamma, preferiscono vivere le loro emozioni in silenzio, senza eccessivo clamore, e vedere cosa accadrà. Sono i social a documentare i fatti, però: raccontano alcuni pezzetti del loro quotidiano, quello di una coppia che si è ritrovata. La showgirl il sabato sera lo trascorre a casa del presentatore 32enne: con la 37enne ci sono entrambi i figli.

VIDEO

La Rodriguez va nell’appartamento milanese del napoletano: è una serata casalinga in cui lei e De Martino guardano insieme la prima puntata del Serale di Amici. L’ex ballerino del talent show è stato riconfermato giudice del programma con Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia da Maria De Filippi per il secondo anno consecutivo.

Belen seduta sul divano gioca con Luna Marì, la secondogenita avuta da Antonino Spinalbese lo scorso 12 luglio e che ha da poco compiuto 8 mesi. Santiago, il primogenito frutto dell’amore tra l’argentina e Stefano, si diverte al pianoforte.

Stefano non si fa vedere, ma le clip video mostrano chiaramente che l’abitazione in cui si trova Belen è proprio quella del suo ‘ex’ marito ormai non più ‘ex’…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/3/2022.