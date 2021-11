Belen e Cecilia Rodriguez festeggiano insieme il compleanno di papà Gustavo: foto

Belen e Cecilia Rodriguez, dopo il weekend romantici all’estero insieme rispettivamente ad Antonino Spinalbese e a Ignazio Moser, festeggiano insieme il compleanno del papà Gustavo. Le due e il resto della loro famiglia si ritrovano da El Porteno, ristorante milanese tanto caro agli argentini, per un party per pochi in cui si celebrano i 62 anni del padre: nelle loro IG Stories condividono alcune foto della serata.

E’ una festa meravigliosa, mamma Veronica Cozzani riprende tutto con lo smartphone. Belen torna da Parigi, la città dell’amore, dove è volata con l’ex hair stylist 26enne, mettendo così fine alle tante voci di crisi: molti la volevano ai titoli di coda col nuovo compagno da cui il 12 luglio scorso ha avuto la sua secondogenita Luna Marì.

Cecilia era volata ad Amsterdam con il suo Nacho per il loro quarto anniversario da fidanzati: Moser le ha fatto l’ennesima sorpresa meravigliosa.

La mini vacanza, però, finisce presto: nessuna delle due rinuncerebbe a celebrare il compleanno di Gustavo Rodriguez. Al rientro si balla in famiglia. Belen si concede un tango con il fratello Jeremias, poi pure col papà.

Gustavo spegne le candeline della sua torta insieme a tutti loro e all’ultima arrivata della famiglia: lo scatto a due insieme a Luna Marì è tenerissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2021.