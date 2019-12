Belen e Cecilia Rodriguez, tanti doni per i bimbi in ospedale: tutto grazie al Sister's Market!

Belen e Cecilia Rodriguez si travestono ‘virtualmente’ da Babbo Natale. La showgirl 35enne e la sorella 29enne consegnano tanti doni ai bimbi ricoverati nell’ospedale San Gerardo di Monza. Tutto merito del Sister’s Market, l’iniziativa solidale che le ha viste protagoniste.

Hanno spalancato i loro armadi e hanno scelto tanti dei loro capi, li hanno quindi messi in vendita a fin di bene, in collaborazione con l'ADMO, l'Associazione donatori midollo osseo, nel Rue des Milles POP – UP space di Milano. L’evento benefico, programmato per un solo weekend, dal 23 al 25 novembre, è stato un successo, al punto che le due hanno replicato. E ora sorridono per il risultato finale, quello che più gli riempie il cuore.

Le argentine sono belle e gioiose. Con il ricavato del loro mercatino hanno acquistato tantissimi regali per i piccoli del reparto del reparto di oncoematologia pediatrica del Centro Maria Letizia Verga del San Gerardo di Monza.

In ospedale, circondate dai bambini, dai loro genitori e dai medici, consegnano personalmente i doni, si lasciano fotografare, abbracciano tutti.

“Grazie a tutte le persone che sono venute da noi e hanno contribuito a tutto questo!”, scrive entusiasta Belen nelle sue IG Stories, condividendo con i fan la sua contentezza per quel che si è riuscito a ottenere con una semplice iniziativa solidale.

“Tutto questo non ha prezzo! Grazie ragazzi perché mi avete fatto tanto bene”, sottolinea ancora la maggiore delle Rodriguez. Poi, rivolgendosi ai medici, aggiunge: “E voi che siete incredibili! Non potete capire quanta ammirazione nutro per persone come voi!”.

“Volevo ringraziarvi ancora una volta perché anche voi avete fatto parte di questo progetto dal primo momento”, dice Cecilia Rodriguez. “Volevo ricordarvi che a volte serve solo un piccolo gesto per salvare tante vite”, aggiunge ancora la modella.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2019.