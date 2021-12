Belen e Cecilia Rodriguez all'evento con Ignazio Moser ma senza Antonino Spinalbese. Il motivo? Forse…

Belen è sempre sola. Anche all’evento mondano a Milano in occasione dell’apertura del nuovo salone di bellezza Cotril a piazza San Babila, la Rodriguez si presenta insieme alla sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma senza Antonino Spinalbese. Il motivo? A tal proposito l’argentina tiene la bocca cucita, ma forse l’ex hair stylist 26enne è stanco di essere etichettato semplicemente come ‘il compagno di…’, chissà.

Antonino è scomparso dalla vita pubblica della 37enne, letteralmente sparito. La crisi, stando a Chi, sarebbe ricomposta, acqua passata. Belen stessa ai paparazzi che l’hanno sorpresa insieme ad Antonino in strada, sotto la sua abitazione nel capoluogo lombardo, ha detto: “Non ci siamo mai lasciati”. Eppure è da tempo che non si fa vedere sul social con Spilbanese. E anche alle seratone vip il 26enne è clamorosamente assente.

Belen è un personaggio assai ‘ingombrante’. Quasi tutti i suoi innamorati hanno sofferto l’estrema popolarità della showgirl, Stefano De Martino stesso, che ha trovato il successo proprio allontanandosi dalla donna che aveva sposato e da cui ha avuto Santiago, 8 anni.

Antonino potrebbe aver fatto una scelta estrema: non comparire più in pubblico e su Instagram con la compagna per evitare di vivere all’ombra dell’argentina, per combattere silenziosamente la furia degli hater, che finora hanno malignato pesantemente su di lui, e trovare una sua dimensione professionale. Senza fretta. Facendo così crescere anche il rapporto con Belen, da cui lo scorso 12 luglio, ha avuto Luna Marì.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2021.