Belen e Cecilia Rodriguez insieme ad un evento mondano a Capri: foto

Belen e Cecilia Rodriguez fanno passerella insieme a Capri. Partecipano da protagoniste all’evento mondano LuisaViaRoma per Unicef insieme a tante altre star. Le due argentine splendono sinuose alla cena e asta benefica organizzata in sostegno dei bambini più sfortunati e per l'emergenza Covid-19. Condividono alcune foto della serata sul social.

La showgirl è strepitosa ed elegantissima con l’abito bianco lungo e stretto con scollatura sulla schiena firmato da Alexandre Vauthier. La modella 30enne non è da meno con il vestito corto con le maniche particolarissime griffato Alex Perry.

Belen e Chechu si regalano una notte da sogno insieme all’amico Mattia Ferrari. Si divertono sull’Isola Azzurra e ancora una volta catturano i riflettori da bellezze single su di loro.

La location magnifica della Certosa di San Giacomo fa da cornice perfetta a una serata incantevole in cui gli ospiti prima bevono uno squisito cocktail, poi si siedono a tavola per gustare ricercate pietanze. Infine l’asta in cui viene raccolto un milione di euro. I fondi sosterranno la missione Unicef e saranno impiegati per fornire materiali sanitari e formare le comunità e gli operatori sanitari per la prevenzione e la cura del Covid-19.

La bella 35enne e la sorella si beano della notte magica, la prima dopo il lungo lockdown, in cui sono circondate da altre celebrità, tra le quali Rita Ora, Andrea Bocelli, Alessandra Mastronardi, Tina Kunakey, moglie di Vincent Cassel.

A Capri assaporano gli ultimi sgoccioli dell’estate 2020, quella che le ha fatte tornare ancora una volta entrambe single, con la voglia di seguire il cuore, che chissà ora dove le porterà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2020.