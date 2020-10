Belen e Cecilia volano in Puglia: scattano già la campagna Me Fui per il 2021, le foto

Belen e Cecilia Rodriguez sono volate in Puglia. Le due sorelle argentine scattano già la campagna Me Fui, il loro brand di costumi da mare, per il 2021. Davanti all’obiettivo di Joseph Cardo la 36enne e la 30enne sono da far girare la testa. Le foto le immortalano strepitose in bikini, con pose sinuose, provocanti e ammiccanti.

Mettono per qualche giorno in stand by l’amore. Belen e Chechu splendono sotto il sole della Puglia. Si lasciano immortalare tra i trulli e sorridono, si divertono, insieme al loro staff che le segue ovunque.

Lo shooting è bollente, le Rodriguez si lasciano fotografare immerse in acqua in piscina o fuori, sui tetti delle bianche costruzioni tipiche del luogo. Seducono con lo sguardo e un fisico scolpito che lascia a bocca aperta chi le osserva.

Nonostante l’estate sia già solo un ricordo, Belen e Ceci hanno ancora la pelle dorata dal sole. La collezione che propongono per la prossima stagione è vincente: il loro marchio ormai è amato da molte donne e ogni anno registra il sold out.

Tra uno scatto e l’altro le ragazze si divertono e scherzano, giocano con chi le conosce bene e le consiglia per il servizio fotografico. Raccontano tutto, cene con la ‘crew’ comprese, nei loro profili Instagram. Le storie che condividono le mostrano anche nel back stage, mentre si riprendono davanti allo specchio. Lanciano baci ai fan e ammaliano la maggior parte di loro che non smette un instante di ‘spiare’ via social la loro vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2020.