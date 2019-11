Belen e Cecilia Rodriguez mostrano di avere un gran cuore. Le due sorelle argentine, insieme al fratello Jeremias, per i 60 anni compiuti dal padre decidono di fargli un super regalo e realizzare un sogno che l’uomo aveva da sempre. Non si fermano al dono per il loro genitore. Scendono in campo con una svolta solidale assolutamente lodevole: mettono in vendita i loro abiti per beneficenza.

Belen e Cecilia Rodriguez svelano il regalo fatto al padre sul social. Nelle loro IG Stories postano un’immagine di Gustavo Rodriguez mentre è in uno studio di registrazione e canta. “Per il suo compleanno gli abbiamo fatto un regalo - scrive la showgirl 35enne - una cosa che lui desiderava da anni…”.

Belen nel suo post svela il regalo fatto al padre: “Incidere una canzone che ha scritto qualche anno fa per nostra mamma”. Poi aggiunge: “Vederti felice mi riempie l’anima!!!”. La moglie di Stefano De Martino tagga tutti i suoi famigliari, Veronica Cozzani compresa, e come hashtag scrive: “Vi amo da impazzire”.

Il post in questione è condiviso pure dalla sorella minore 29enne. Le due sono al settimo cielo: hanno fatto diventare realtà il desiderio più grande del papà.

Belen Rodriguez, da ieri impegnata a Roma con le registrazioni di “Tu sì que vales”, tornerà a Milano per il weekend. Con Cecilia scenderà in campo per l’iniziativa solidale che le vedrà entrambe protagoniste. Le due metteranno in vendita alcuni dei loro capi e accessori in un mercatino, Sisters Market. Parte del ricavato sarà devoluto all’ospedale Pediatrico San Gennaro di Monza.

“E’ un mercatino dove troverete dai vestiti alle scarpe e diversi nostri accessori. Il 23 novembre ci saremo anche noi: speriamo di poter passare un po’ di tempo insieme e magari darvi qualche consiglio”, scrive Chechu ai fan che chiedono spiegazioni. E' entusiasta della svolta solidale che, pur facendo rimanere lei e la sorella sotto i riflettori, punta a fare del bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2019.