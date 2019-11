Belen e Cecilia Rodriguez: grande successo per Sisters Market

Belen e Cecilia Rodriguez sono raggianti per il successo di Sisters Market. Le due hanno organizzato un mercatino in cui hanno messo in vendita alcuni dei loro abiti e tantissimi accessori, tutto per una buona causa. L’iniziativa benefica ha raccolto un grande consenso: una folla di fan e curiosi ha affollato il mercatino, lasciando in pochissimo tempo gli scaffali vuoti.

Sisters Market fa boom. Belen e Cecilia Rodriguez sorridono entusiaste: con la vendita di una parte del loro guardaroba hanno raccolto i fondi per i bambini del Centro Maria Letizia Verga di oncoematologia pediatrica presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Non potrebbero essere più soddisfatte.

La showgirl 35enne e la sorella 29enne sabato 23 novembre a Milano hanno inaugurato il Sisters Market, un delizioso e insperato mercatino pieno dei loro vestiti, delle loro scarpe e delle loro borse. Il tutto è stato fortemente voluto dalle due con l’aiuto dell’Associazione Donatori Midollo Osseo.

Un fila lunghissima di persone ha aspettato con ansia che lo spazio fosse finalmente aperto. I fan ne hanno approfittato per acquistare qualcosa che appartenesse alle argentine e scattarsi pure qualche selfie insieme a loro che, disponibilissime, hanno accettato senza alcun problema.

Anche Stefano De Martino e Ignazio Moser hanno fatto una capatina al mercatino, come pure Gustavo Rodriguez, per la gioia di ognuna delle donne presenti. Il successo è stato senza precedenti.

“Ancora grazie a tutti, mi dispiace che piove ancora e non riusciamo a farvi entrare tutti insieme dentro il negozio”, ha scritto Belen mostrando la coda infinita di gente in attesa fuori dallo spazio dedicato all’iniziativa. E ha aggiunto: “Noi siamo tanto ma tanto felici del risultato!!!”.

