Belen e Cecilia Rodriguez scelgono lo stesso mare, quello di Ibiza, ma in questa estate 2019 lo vivono da separate. Le due sorelle in vacanza alle Baleari fanno vita a sé e non si incontrano, neppure per un aperitivo.

La showgirl se ne sta nella sua villa isolata dalla zona calda dell’Isla insieme al marito Stefano De Martino e il figlio Santiago. I tre assaporano la pace e il relax e anche quando escono a cena fuori, vanno in ristoranti appartati, evitando la ‘movida’. La modella, invece, arrivata da pochi giorni sull’isola spagnola con il fidanzato Ignazio Moser, si diverte con il clan di amici al seguito, tra disco e cene spensierate.

In passato Belen e Cecilia Rodriguez stavano ‘vicine, vicine’. La vacanza a Ibiza non le vedeva certo ‘separate in casa’. La 34enne per anni ha preso in affitto una grande casa dotata di tutti i confort per ospitare la sua famiglia e moltissimi intimi.

Era lei che pareva non riuscire mai a staccarsi dal suo onnipresente clan. Il ritorno di fiamma con De Martino sembra avere completamente mutato gli equilibri esistenti. Belen ora vuole solo stare con il ballerino e conduttore 29enne e il figlio: sembra non avere bisogno di altro per essere felice e appagata.

Cecilia Rodriguez, invece, si diverte con Nacho e tante persone intorno a lei. Stupisce quasi che non abbia ancora incontrato la sorella maggiore e il suo nipotino adorato, nonostante a Ibiza le distanze non siano incolmabili, anzi.

La 29enne tra gite in yacht e tintarella, si gode la vacanza come un tempo e lascia a Belen la sua vacanza romantica, fatta di tramonti da sogno e atmosfere incantate, in cui è la ricerca della semplicità ad emergere. Quella che probabilmente vuole da sempre Stefano e ora pure lei.

L’argentina sembra aver capito quali siano stati gli errori commessi, quelli che avevano portato alla fine del suo matrimonio, adesso vuole stabilità.

