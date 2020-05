Belen Rodriguez dopo la fine del lockdown sta pian piano tornando ad una semi normalità e anche a rivedere qualche conoscente. La prima amica ‘vip’ che ha incontrato da quando è di nuovo possibile avere rapporti sociali non solo con i congiunti è Elodie Di Patrizi, la cantante seconda classificata nella quindicesima edizione di ‘Amici’. Le due infatti da qualche tempo hanno stretto un forte legame. La Di Patrizi, romana di nascita, si è trasferita a Milano, la città dove anche Belen ha messo radici da anni, per lavoro e ora anche per amore. Così hanno iniziato a frequentarsi con piacere.

Le due si sono riviste per salutarsi dopo l’inizio della Fase 2. E’ stata la 35enne argentina a postare su Instagram una breve clip (subito condividi anche dall’altra) in cui appare insieme ad Elodie, che da qualche settimana ha deciso di cambiare look e ora appare con delle treccine afro.

Recentemente la 30enne ha rivelato di aver passato la quarantena proprio nel capoluogo meneghino con il compagno Marracash. Non tutto però è andato liscio. “In isolamento abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata", ha spiegato a Il Fatto Quotidiano.

Sempre recentemente Belen ha invece rivelato a ‘Chi’ di stare pensando seriamente a dare una sorellina o un fratellino al primogenito Santiago, nato ormai 7 anni fa. Da quando è tornata insieme al marito Stefano De Martino, la voglia di maternità ha bussato nuovamente alla sua porta. “A me piacerebbe un altro figlio”, ha spiegato al magazine. “Abbiamo la fortuna che mia mamma (Veronica Cozzani, ndr) abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 19/5/2020.