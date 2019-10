Belen, sopralluogo in chiesa per le nozze bis con Stefano De Martino?

Belen riempie la cronaca rosa per le sue nozze bis con Stefano De Martino, quelle in cui i due, dopo il ritorno di fiamma che ha acceso gli animi romantici, devono suggellare nuovamente l’amore che li lega con lo scambio delle rispettive promesse. La showgirl sul social lascia indizi che lasciano pensare. Nelle IG Stories la 35enne si fa vedere mentre fa un sopralluogo in chiesa e i rumors sui fiori d’arancio diventano incessanti…

Fa un sopralluogo in chiesa. Belen si lascia immortalare le luogo sacro, una chiesetta deliziosa con solo pochi posti a sedere dentro. Sarebbe una location splendida per lei e il ballerino e conduttore 30enne.

Le nozze bis con Stefano De Martino si diceva che avrebbero dovuto essere celebrate il 20 settembre scorso, giorno del compleanno dell’argentina e del sesto anniversario di matrimonio, a Ibiza. Così non è stato. Ora sarebbe tutto mutato.

La chiesa in cui fa il sopralluogo Belen Rodriguez si trova vicino al Blue Marlin Club, un ristorante da sogno con affaccio sul Golfo di Napoli e vista Vesuvio. La showgirl potrebbe dire di sì a Stefano De Martino proprio qui, nella terra natale del partenopeo.

Via Instagram, dove per fare gli auguri al marito scrive: “E lo rifarei altre mille volte, tutto quanto, perché la mia persona preferita al mondo sei tu.... auguri vida mia! Te amo con locura loco hermoso”, Belen non si svela più di tanto, ma semina indizi. Sempre nelle Stories dice: “Gatta ci cova…”. Tutti pensano che le nozze bis siano sicuramente alle porte.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/10/2019.