Belen e tutto il clan Rodriguez si rifugiano in montagna: 'Ci rivediamo l'anno prossimo'

Belen e tutto il clan dei Rodriguez lasciano Milano per le festività e si rifugiano in montagna, in Trentino, nella Val di Sole, nel lussuosissimo Lovely Lodge Ravelli. “Ci rivediamo l’anno prossimo", scrive Ignazio Moser nelle sue IG Stories sul social.

La showgirl parte in auto dalla Lombardia con il fidanzato Antonino Spinalbese e il piccolo Santiago. Sempre in macchina, una jeep, raggiungono la meravigliosa località montana Cecilia Rodriguez e Moser, la mamma delle argentine, Veronica Cozzani, e il padre, Gustavo Rodriguez.

C’è pure Jeremias. La sua fidanzata, Deborah Togni, lo raggiunge da Napoli, dove era andata per salutare i suoi parenti, in aereo.

Sarà un Natale insieme, nonostante le restrizioni del nuovo Dpcm, e unico per Belen e il resto della famiglia. Ognuno di loro alloggia in uno splendido chalet da 65 metri quadrati incastonato nel sognante paesaggio delle Dolomiti. I lodge permettono il massimo della privacy, nonostante ogni ospite sia coccolato da tutti i servizi del Palace Hotel.

Lo chalet è davvero molto bello, con il camino, spazi enormi, e sauna e idromassaggio privati. Per pranzi e cene si può scegliere di cucinare oppure di gustare i piatti tipici del ristorante dell’albergo. La colazione, però, viene servita rigorosamente nel lodge.

E’ una sistemazione che permette a Belen e il resto del clan di conservare intatto il sapone delle loro feste. “Ci rivediamo l’anno prossimo!”, scrive Nacho.

Tutto lascia pensare che rimarranno in montagna almeno fino a domenica 3 gennaio 2021, a meno che Santi non debba trascorrere del tempo con il papà, Stefano De Martino. Belen potrebbe tornare pure prima per portarlo all’appuntamento con il suo ex marito, chissà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/12/2020.