Belen con tutto il 'clan' si rilassa a Villa Molli sul lago di Como: la pace dopo la rottura con Stefano la ritrova in famiglia

Serena Enardu deride Pago su Instagram

Serena Enardu commenta l’ultima intervista del suo ex Pago nella quale il cantante rivelava di soffrire ancora per amore e di non escludere l’ipotesi del perdono. La bella sarda nelle stories su Instagram de la ride, ‘’Sono seriamente preoccupata per quest’uomo’’, lasciando intendere che le parole di pago non corrispondano alla realtà…

