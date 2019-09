Belen Rodriguez si è commossa nel giorno del suo compleanno parlando ai suoi fan in un video social. La showgirl lo scorso venerdì, appena sveglia, ha preso il cellulare in mano ancora struccata e ha registrato una clip poi pubblicata sul suo profilo Instagram. Ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno mandato un messaggio di auguri e si è detta felicissima di vivere in Italia, il Paese che l’ha accolta e che le ha dato successo, fama e agiatezza economica. Poi le sono venute le lacrime agli occhi.

“Mi sono svegliata sola soletta, con un po’di malinconia. Ogni volta che faccio gli anni mi sveglio un po’ così, poi mi passa perché ci siete anche voi”, ha detto nel filmato. “Ricevo sempre un sacco di messaggi e di affetto e questo mi fa emozionare un sacco. Mi date abbracci virtuali. Sono struccata, ma con il filtro che ho messo mi vergogno di meno. E poi chi se ne frega…”, ha aggiunto.

Infine la riflessione sul suo rapporto con l’Italia, dove oltre a costruire una carriera da sogno in tv ha anche formato la sua famiglia con Stefano De Martino, 29 anni. Dopo la nascita del figlio Santiago, 6, ha inoltre fatto arrivare dall’Argentina tutto il resto del suo nucleo familiare più stretto, che ormai vive stabilmente a Milano. “E’ bello vivere in questo paese e avere il vostro amore. Ora stacco prima di iniziare a piangere, non mi piace piangere nelle Stories”, ha fatto sapere prima di spegnere il tasto di registrazione.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2019.