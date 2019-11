Belen festeggia il compleanno del padre Gustavo che compie 60 anni

Belen festeggia il compleanno del padre Gustavo che ha compiuto 60 anni. La showgirl argentina 35enne insieme al suo adorato genitore gusta una splendida cena al nuovissimo El Porteno Prohibido a Milano, ristorante argentino, il numero tre del gruppo El Porteno dotato di una sala per il tango con tanto di direttore artistico: le serate e gli spettacoli sono infatti curati dal coreografo e ballerino Miguel Angel Zotto.

Alla cena di compleanno Belen celebra il padre insieme a mamma Veronica Cozzani, al marito Stefano De Martino, al figlio Santiago, nipotino adorato, alla sorella Cecilia Rodriguez e al suo fidanzato Ignazio Moser.

VIDEO

Assente Jeremias Rodriguez, da giorni inattivo pure sui social. E tutti pensano sia partito per lavoro, magari a sorpresa anche lui a Pechino Express, dove tra i concorrenti c’è Soleil Sorgé. I due si sarebbero lasciati, non c’è mai stato, però, alcun annuncio ufficiale. E chissà che non ci sia una sorpresa all’orizzonte… Solo congetture, certo, ma mai dire mai.

Tutti mangiano le pietanze succulente a base di carne, empadanas a non finire. Tutti brindano e al momento della torta si fa festa.

E’ una cena di compleanno speciale. Belen sta accanto al padre e con lei il resto della famiglia. I suoi 60 anni sono un evento da ricordare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2019.