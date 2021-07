Belen con la figlia Luna Marì in braccio: 'Felicità indescrivibile’

Belen Rodriguez è davvero al settimo cielo. E non poteva essere altrimenti. Da poche ore è diventata mamma di una bambina, un sogno che si realizza. La showgirl ha condiviso la prima foto in cui appare con la piccola in braccio e sul social ha rivelato quanto pesa la neonata e a che ora è nata. Pubblicando lo scatto sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove vanta più di 10 milioni di follower, ha scritto: “Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile”.

La stessa immagine è stata condivisa anche dai familiari della 36enne di origini argentine e chiaramente dal papà di Luna Marì, ovvero Antonino Spinalbese. Gioia incontenibile per mamma Veronica Cozzani e per la “zia bis” Cecilia Rodriguez, ma anche per il fidanzato di quest’ultimo Ignazio Moser.

Tantissimi gli auguri arrivati ai neo genitori (per Belen si tratta del secondo figlio, dopo Santiago, venuto al mondo 8 anni fa dalla relazione con l’ormai ex marito Stefano De Martino). Tra gli altri si sono congratulati con loro Simona Ventura, Paola Barale, Caterina Balivo, Antonella Clerici, Elodie (che è una delle migliori amiche di Belen) e Afef. Maria Venier ha lasciato un commento con diversi cuori rossi e ha scritto: “Benvenuta Luna Marì…”.

Scritto da: la Redazione il 13/7/2021.