Belen conferma il riavvicinamento con Stefano De Martino: 'Ci rivediamo, ma...'

Belen, che mercoledì 9 febbraio debutterà su Italia 1 al timone de Le Iene accanto a Teo Mammucari, non ha problemi ad ammetterlo: la showgirl 37enne conferma il riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino, quella reunion, la seconda, tanto chiacchierata sui rotocalchi rosa perché arrivata subito dopo l’addio con Antonino Spinalbese, il padre della secondogenita dell’argentina, Luna Marì, 6 mesi, e arricchita da paparazzate che la sorprendono insieme al conduttore 32enne nel cuore della notte, quel ritorno di fiamma che incendia i cuori dei più romantici, gli amanti dell’’happy end’. Al Corriere della Sera la Rodriguez, quando le si domanda di De Martino, replica: “Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità”.

Belen è abbastanza schietta nel suo essere interlocutoria, quando si tratta di Stefano. “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”, spiega al quotidiano.

In questo momento della sua vita vuole pensare soprattutto a lei. Si sente una ‘iena’, adatta allo show. “Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio - precisa la showgirl - Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”.

Belen è entusiasta di essere stata scelta per condurre lo show di Davide Parenti, con la benedizione di Maria Filippi (“Mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete, anche facendo in concomitanza, ‘Tu sì que vales’. Non è da tutti, è una grande donna altruista. Lei mi ha consigliato: ‘Le Iene” fanno per te, è arrivato il momento di fare qualcos’altro, di farti vedere in un’altra veste’”), sa che arriveranno critiche, ma non le interessa: “Lo so, ma ho la corazza, ci sono abituata. Io sono un caso mediatico da anni. Mi massacrano da sempre. Qualche volta, quando ho avuto problemi personali, è stata dura. Piangevo da sola in casa”.

La Rodriguez si lancia nella sua nuova avventura carica, senza perdere di vista Santiago, 8 anni, e la piccola Luna: “Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo”. Ad aiutarla i papà, Stefano e Antonino: “Sono padri ottimi entrambi, molto presenti”:

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2022.