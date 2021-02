Belen copia il look della sorella Cecilia: 'Lei fa tendenza'

Belen copia il look della sorella Cecilia. La showgirl 36enne durante uno shooting si ‘trasforma’ nella modella che il prossimo 18 marzo compirà 31 anni. Indossa una extension a clip e ricalca il taglio di capelli fatto da poco da Chechu. “Quando tua sorella fa tendenza”, sottolinea nelle sue IG Stories.

Chioma lunga e scalata, frangetta e make up impeccabile, la Rodriguez sta benissimo e con lo stesso look di Cecilia diventa ancora più somigliante a lei: sono due gocce d’acqua. A curare la sua nuova acconciatura, insieme al suo hair stylist di fiducia, Lollo, anche il fidanzato Antonino Spinalbese, che fino a poco tempo fa era parrucchiere da Coppola.

“Naturalmente questa è una clip - rivela Belen ai fan - Quindi per chi non avesse il coraggio di farsi la frangia di mia sorella, usa una clip e ha risolto”.

Favolosa, incinta di cinque mesi, la bella argentina si lascia preparare in camerino. Non rinuncia ai servizi fotografici in agenda, il periodo delle nausee è passato, La Rodriguez si sente benissimo e va sul set, dove rimane anche per ore, fino a quando non ha finito. Poi con accanto il suo ‘Nino’, così a volte chiama il compagno, torna nell’appartamento a Milano, diventato nuovamente il suo nido d’amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2021.