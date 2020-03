Belen si confessa in una lunga intervista in diretta social sull’account di Chi. La showgirl si lascia andare e per la prima volta rivela: “Quando mi sono messa con Stefano cantavo sempre, copiavo Emma, la emulavo”. La bella argentina era insicura e desiderava essere brava come la salentina anche nel canto.

Copiava la Marrone, ex di Stefano De Martino. Belen racconta: “Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio (Corona, ndr). Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo: Quella là è forte!’. Io ero bella, ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex…”.

Belen Rodriguez parla anche del ritorno di fiamma con il marito. Il ballerino e conduttore 30enne le aveva chiesto più volte di tornare insieme dopo l’addio. La bella 35enne confessa: “Lui me lo diceva sempre, non è che non me lo diceva. Soltanto che io ero arrabbiata. La verità è che molto spesso noi utilizzavamo il tempo dello scambio di Santiago per farci delle chiacchierate e alla faccia di tutti di farci un pranzo insieme. Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello”.

Belen aggiunge: “Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente”.

Ora va tutto bene. La coppia pensa molto a un altro figlio. Belen rivela che anche la sorella Cecilia Rodriguez sta progettando la cicogna con Ignazio Moser. “Penso che lei ci stia pensando seriamente e per me è ora. Arriveranno, sicuramente Santi non rimarrà solo. Magari diventa mamma prima lei, non so… La devo chiamare!”, dice con il sorriso sulle labbra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/3/2020.