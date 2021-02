Belen, appassionata dedica al fidanzato per il compleanno

Belen fa un’appassionata dedica al fidanzato per il compleanno. Per Antonino Spinalbese che compie 26 anni la showgirl argentina usa parole forti e importanti: lui è l’uomo di cui è innamorata e dalla quale sembrerebbe aspetti un figlio (stando ai rumor la bella 36enne sarebbe al quarto mese di gravidanza e in attesa di una bambina). “Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato”, gli sottolinea, sminuendo, perciò, anche il sentimento provato in passato per il suo ex marito e padre di Santiago, 7 anni, Stefano De Martino...

La Rodriguez si lascia andare. Non nasconde ciò che prova. Pubblica una foto in cui è con Spinalbese, abbracciata e scrive: “Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà”.

Poi sicura di essere lei a potergli dare quel che il ragazzo dovrebbe avere, promette: “E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni”.

Belen poi teneramente conclude: “Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade. Buon compleanno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2021.