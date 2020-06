Anche Belen è dimagrita durante la quarantena: colpa delle pene d’amore? Ecco perché

Belen è dimagrita durante la quarantena. Proprio come Stefano De Martino la showgirl ha perso peso. Lo confessa nella lunga intervista a Chi. Colpa delle pene d’amore? L’argentina dice di no, ma c’è chi stenta a crederci…

La convivenza è probabile non sia stata tutta rose e fiori, Belen è dimagrita rinchiusa in casa con il marito, ora ‘ex’, a Milano. Ha perso ben 6 chili. Interrogata sulla questione, dice: “Per ‘colpa’ di dieta e palestra”, sarà la verità?

La Rodriguez smentisce la presunta gravidanza della sorella Cecilia Rodriguez. “Lei e Ignazio sono solo un po’ ingrassati, sono bellissimi, ma in quarantena hanno preso tutti qualche chilo, a parte me, che ne ho persi sei”, rivela al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Belen, però, si sbaglia: Moser in realtà è dimagrito come lei, è Chechu l’unica che ha messo su 7 chilogrammi in più.

Anche Stefano in diretta tv ha confessato di essere dimagrito. A Domenica In, in collegamento con Mara Venier, il ballerino e conduttore, alla presentatrice che gli faceva notare di vederlo piuttosto sciupato, ha detto: “L'aria di Napoli…arrivo qui con dieci chili di meno per poter recuperare”. I due risentono del periodo no, evidentemente: lo stress a volte ‘asciuga’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/6/2020.