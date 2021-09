Belen: 'Dopo il parto ho fatto un pasticcio, ho preso drenanti e sono finita in ambulanza'

Belen Rodriguez in tv, ospite a Verissimo, racconta un episodio in cui ha rischiato grosso. Aveva messo al mondo Luna Marì solo una settimana prima, il 12 luglio scorso. Dopo il parto ha preso con estrema leggerezza dei drenanti ed è finita in ambulanza.

“Sono tornata a lavorare dopo 7 giorni dal parto e sono svenuta. Ho fatto un pasticcio e questa è una cosa che voglio dire anche a tante donne che dopo il parto vogliono tornare subito in forma. Io perché ho preso i drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più. La mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d'acqua e sono andata in disidratazione. Sono finita in ambulanza con la flebo. Poteva essere una cosa grave, non fate il mio errore”, sottolinea Belen.

La 36enne spiega come si sente in questo periodo: “Sono stanca, non mi fa dormire. Santiago era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia. Sono totalmente innamorata di lei”. E sul nome della bimba per la prima volta confessa: “L'ho chiamata Luna per la canzone di Jovanotti ‘Chiaro di Luna', che è una delle mie preferite. Forse per una cosa inconscia è andata così”.

“La gravidanza è stata tosta, ma il parto è andato benissimo, vorrei che ogni donna riuscisse a farsi l'epidurale, perché io non ho urlato nemmeno - confida ancora l’argentina 36enne - Antonino (Spinalbese, il compagno 26enne che ha assistito al parto, ndr) non è svenuto completamente, ma gli si sono ammosciate le gambe, è quasi caduto su di me. Ha perso completamente la testa e ama follemente sua figlia. E’ un padre spettacolare, veramente bravo”.

Il suo primogenito Santiago, 8 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, ha accolto con grande amore la sorellina: “Ha reagito benissimo. E' bravissimo, protettivo, la vuole sempre in braccio, ne va fiero. E’ un bambino di un'intelligenza e sensibilità superiori, non lo dico perché è mio figlio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2021.