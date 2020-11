Belen e l'educazione del figlio: 'Gli insegno ad essere altruista e...'

Belen parla dell’educazione del figlio. Da mamma la showgirl 36enne desidera che Santiago sia gentile con tutti. “Gli insegno a essere altruista”, spiega sul social parlando del bambino.

La Rodriguez nelle IG Stories regala il suo messaggio contro la violenza sulle donne. Parla di Santi e sottolinea l’importanza che sta dando alla sua educazione, per renderlo una persona buona e altruista, sempre attento alle esigenze e ai bisogni del prossimo.

“Sono una mamma di un bambino che sta per compiere 8 anni e ogni giorno cerco di trasmettergli la buona educazione. Mi preoccupo perché lui sia gentile con tutti quanti: gli insegno a essere altruista e a essere molto gentile soprattutto con le donne, perché siamo più fragili, anche a livello di forza. E quindi sicuramente gli ripeto, usandomi come esca, di dare tanti baci a noi donne, così dà tanti baci anche a me, abbracci, a proteggerci, perché il mondo dovrebbe andare così”, spiega l’argentina 36enne.

Poi conclude: “Mi piacerebbe che un giorno non si parlasse più di violenza, di nessun tipo, non solo contro le donne, neanche contro gli uomini, contro i bambini, contro gli omosessuali, gli eterosessuali… Tutte le violenze vanno estinte. Il mio augurio è che questo mondo, che è così meraviglioso, diventi ancora più bello con tanta gente diversa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2020.