Belen elogia Veronica Cozzani: 'Le gambe di mia mamma... Che bella!'

Belen elogia Veronica Cozzani. La 35enne mostra la madre mascherata da strega per Halloween, ormai alle porte, e la invita a mostrare le gambe. Nella breve clip che l’argentina posta, si sente la sua voce fuori campo che dice: “Ragazzi, le gambe di mia mamma…! Uno e ottanta di donna, che bella!”.

Non si risparmia e ancora una volta elogia la 56enne, da giovane tale e quale a lei. E’ pazza di mamma Veronica Cozzani, la donna che le ha dato la vita e che si occupa sempre del figlio Santiago.

VIDEO

La Rodriguez porta il bimbo di 6 anni quasi sempre con sé. Lei e Stefano De Martino non hanno babysitter. Quando il piccolo non può andare, rimane insieme alla nonna, al nonno e agli zii, se non sono impegnati con il lavoro.

Veronica Cozzani è riservata, non ama farsi vedere mondana, è una donna semplice e concreta. Belen la elogia, ritiene sua madre bellissima e con gambe chilometriche che, pur non allenandosi in palestra, rimangono toniche e snelle.

La donna, altissima, si lascia ammirare dalla figlia alla quale è legatissima. Per lei si è trasferita in Italia, dove ora vive tutta la sua famiglia. A Belen deve molto, ma Belen stessa deve tutto ai suoi genitori, che non smette mai di ringraziare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2019.