Belen si ‘becca’ l’ennesimo Tapiro da Striscia la Notizia. Tutta colpa del gossip sul presunto flirt con Andrea Damante mentre il dj veronese era ancora fidanzato con Giulia De Lellis e l’ipotetica lite a distanza con la sua ex, la mora 23enne, ora, per giunta, fidanzatissima con l’ex della showgirl 35enne, Andrea Iannone. L’argentina sarebbe ‘attapirata’ pure per una sussurrata gelosia che nutrirebbe nei confronti della bombastica Diletta Leotta, che riempirebbe di attenzioni Stefano De Martino, testimonial con la bionda di un noto brand di intimo. La Rodriguez sorride, ma ci tiene a fare chiarezza…

Arriva l’ennesimo Tapiro per Belen. Valerio Staffelli le consegna il numero 28, un vero record per la bella, che nega ogni rivalità con Giulia De Lellis e Diletta Leotta. Su Andrea Damante dice: “E’ un amico di famiglia, è un amico di mia sorella Cecilia e di mio fratello Jeremias. Queste voci non sono assolutamente vere” .

Poi, sul pettegolezzo per la frase postata sui social dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, “Se parlo rovino famiglie”, che moltissimi hanno pensato si riferisse proprio alla famiglia di Belen, sottolinea: “Giulia De Lellis? Tra tutte le famiglie che ci sono tutti hanno pensato alla mia. Perché non si sa…“.

La conduttrice di Tu sì che Vales smentisce totalmente i rumors, come aveva già fatto del resto con un post nelle sue IG Stories. Belen infine su Diletta Leotta fa sapere: “Gelosia per lei? Ma non è vero! Mi sta veramente simpatica, siamo amiche. Andiamo anche a cena insieme”.

Le voci non si smorzano, e girano ancora vorticose, ma Belen è serena. Così precisa al suo Staffelli, ormai un habitué di casa Rodriguez con i suoi innumerevoli Tapiri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2019.