Belen, espressione pensierosa nella foto di famiglia: 'Insieme anche nella cattiva sorte'

Belen mette in allarme i fan. L’espressione pensierosa della 36enne nella foto di famiglia con Antonino Spinalbese e Luna Marì tra le sue braccia fa pensare. L’argentina condivide alcune immagini sul social che la immortalano durante un’uscita al parco insieme al compagno 26enne e la figlia secondogenita, nata lo scorso 12 luglio, e scrive: “Nella buona e nella cattiva sorte”. “Soprattutto nella cattiva”, le fa eco tra i commenti il fratello Jeremias. Che succede?

Finora nulla sembrava riuscire a far scoppiare la bolla di gioia e felicità infinita che l’avvolgeva. L’amore ritrovato con l’ex hair stylist, la gravidanza e il parto, la voglia di vivere distante per un po’ da Milano, lontana da occhi indiscreti, mostrandosi al mondo in questa estate 2021 solo attraverso scatti postati sul proprio profilo o quello dei suoi famigliari o di Spinalbese, parevano averla resa gioiosa e inviolabile: niente pareva minare la sua serenità…

Già qualche giorno fa la showgirl era sbottata sul social. “l problema è che viviamo in un mondo in cui più stron*o sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di tempo. #unmondocosialcontrario”, aveva sottolineato Belen Rodriguez, senza dare una motivazione al suo sfogo.

Anche in quell’occasione i follower si erano chiesti cosa fosse accaduto. E pure questa volta vorrebbero saperne di più, se qualcosa l’affligge. Ma lei, bella ed altera, non aggiunge altro.

Scritto da: La Redazione il 30/8/2021.