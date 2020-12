Belen fa un tatuaggio al fidanzato Antonino: guarda

Belen Rodriguez si è trasformata in tatuatrice per un giorno. La showgirl ha inciso il braccio del fidanzato Antonino Spinalbese. L’hairstylist ha infatti voluto che fosse lei a imprimergli l’inchiostro sulla pelle durante una sessione nello studio di un famoso artista che opera a Milano. Il 25enne ha poi condiviso sul social una clip in cui si vede il momento in cui l’argentina si concentra nell’operazione sotto lo sguardo attento del tatto artist Edoardo Tabacchi.

La storia tra la 36enne e Antonino sembra andare davvero a gonfie vele. I due si frequentano da quest’estate e lui è già entrato a far parte della grande famiglia di Belen. La mamma e il fratello dell’argentina lo adorano. Qualche settimana fa anche l’ex Fabrizio Corona ha detto la sua su questa nuova unione. Parlando proprio della Rodriguez ha fatto sapere: “Ci sentiamo ancora ogni tanto e so che adesso, con questo nuovo amore, è serena. Si amano sinceramente. Lui è un bravo ragazzo, per bene, quello che ci vuole per lei”.

“Non credo che ci sarà un ritorno con Stefano De Martino, lui non è più la persona che Belen ha conosciuto: negli anni si è costruito un personaggio, gli piace essere al centro della scena, fare il protagonista”, ha poi concluso l’ex manager dei paparazzi.

