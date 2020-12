Belen e la sua famiglia pazzi per Antonino: 'La tratta come merita'

Belen con Il giovane fidanzato 25enne è felice: la showgirl argentina con l’hair stylist sta proprio bene. La famiglia dell’argentina avverte questo suo stato di grande serenità e benessere per questo approva. Sono tutti pazzi per Antonino. “La tratta come merita”, fa sapere il fratello della bella 36enne. Jeremias Rodriguez non ha dubbi a riguardo.

Belen condivide con i fan foto insieme ad Antonino. In una i due si tengono stretti per strada: abbigliamento casual e gioia nel cuore, si lasciano andare. “Abbraccio: dimostrazione d'affetto consistente nell'accogliere o nell'attrarre l'altra persona fra le proprie braccia”, commenta la Rodriguez. “Che belli che siete”, le scrive un fan. Lei replica: “Posso dire di sì anch’io?”.

Ha il cuore leggero e senza pensieri. Nel condividere un altro scatto con Antonino che li ritrae sempre in grandissima sintonia, Belen commenta semplicemente: “Mas”. Sotto questa immagine il fratellone scrive: “Felice di vederti trattata con amore come di meriti”. Spinalbese, lusingato, ribatte semplicemente con un’emoticon: un cuore rosso in segno di ringraziamento.

Non tutti sono contenti per la showgirl. “Quanto dura?”, si chiede malignamente qualcuno, facendo riferimento alla storia d’amore col parrucchiere. Belen non si fa problemi a mettere a posto gli hater, così a una follower che si domanda: “Perché la gente è così cattiva? L’amore è bello”, ribatte: “Sai qual è la verità? Che quando uno è felice non rompe il caz*o a nessuno. Ecco, ti ho risposto!”. E pure sua mamma, che adora Antonino, non permette critiche: Veronica Cozzani difende Belen con le unghie e i denti. La figlia è innamorata e lei non può che avere il cuore pieno di gioia per questo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2020.