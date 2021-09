Belen festeggia i 37 anni con Antonino, Luna Marì, parenti e amici: le foto della festa

Belen festeggia i 37 anni, che compie oggi, 21 settembre, con il compagno Antonino Spinalbese, la loro figlia, Luna Marì, nata il 12 luglio scorso, i parenti e gli amici. Sul social condivide alcuni momenti della festa, anche gli invitati al party svelano con foto e video la serata dedicata al compleanno della showgirl.

L’argentina è bellissima con indosso un tubino nero scollato e cortissimo, che mette in risalto il fisico, tornato perfetto dopo la seconda gravidanza. La cena di compleanno va in scena in un famoso ristorante argentino di Milano, El Porteno, dove la Rodriguez ha già spento le candeline lo scorso anno.

VIDEO

Tutti applaudono Belen, seduti a tavola con lei ci sono la sorella Cecilia, accompagnata dal fidanzato Ignazio Moser, e il fratello Jeremias. Deborah Togni è assente giustificata: a causa del suo lavoro, è una hostess, è via dall’Italia. Non possono mancare Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, i genitori di Belù.

Si ride, si scherza e si chiacchiera: alla festa pure la facialist di Belen, Alessandra Ricchizzi, Patrizia Griffini, indimenticabile Petineuse del GF, Antonio Perfetto, Pachy, il vocal coach della Rodriguez, Milca Gili, inseparabile, Lollo, l’hair stilist della neo 37enne, Cristina Isac, la sua make up artist e molti altri.

Belen sorride felice e quando Nacho le domanda quanti anni abbia, tenendo in braccio la sua bimba piccola, ribatte: “40, li porto bene no?”.

Immancabili arrivano gli stacchetti: Belen balla con Chechu impazzita di felicità. Al momento torta, tutti l’applaudono elettrizzati. Spinalbese è appassionato. “Ti auguro un anno pieno di felicità… Feliz compleanos muneca”, scive sul social pubblicando alcuni scatti insieme a lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/9/2021.