Belen festeggia Patrizia Griffini: dichiarazione d'amore alla migliore amica da cui si rifugia sempre quando è single

Belen celebra la persona a lei più cara, Patrizia Griffini, che il 29 gennaio ha compiuto 57 anni. La showgirl 37enne sul social pubblica una serie di scatti che la ritraggono in compagnia della bionda nel corso dei tanti anni trascorsi insieme. L’argentina fa una vera e propria dichiarazione d’amore alla migliore amica, quella da cui si rifugia sempre quando è single. “17 anni insieme non sempre facili. Ti amerò sempre”, scrive. Il compleanno della Petineuse è speciale per la Rodriguez, che poi festeggia in compagnia della sua famiglia e altri intimi l’ex gieffina in un noto locale del centro a Milano, il Caveau delle Tradizioni: si mangia, si brinda, si canta e si fa bisboccia.

VIDEO

Patrizia è una presenza fissa nella vita di Belen, è la Griffini a farla sorridere e a darle la forza di andare avanti quando il percorso si fa complicato. “Auguri amore mio gigante”, sottolinea la showgirl. E aggiunge: “Certo che 17 anni insieme non sono stati sempre facili ma tu hai sempre saputo tirarmi su da grandissimi esaurimenti. Quindi brindo a te, che questa vita continui a coccolarti sempre. Ti auguro che tutti i sogni si realizzino… Ti ho amata, ti amo e ti amerò sempre bionda pazza del mio cuor. Alla prossima avventura”.

Patrizia, che ha partecipato al Grande Fratello nel 2005, ha conosciuto di Belen circa 20 anni fa. E’ stata la testimone della Rodriguez quando ha sposato Stefano De Martino nel 2013. Le due si adorano.

Il party per il compleanno della Petineuse è allegro, la bionda è incontenibile: alla cena ci sono tutti, tra gli invitati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez, Antonia Achille, collaboratrice fidata e socia di Belen alla Icona Production, Mauro Situra, responsabile dell'atelier Aldo Coppola di corso Garibaldi e autore nel nuovo look della showgirl, e tantissimi altri.

Quando arriva la torta con le candeline da spegnere, Patrizia sorride raggiante, è piena di energia incontenibile, esplosiva e spumeggiante più che mai. Gli amici applaudono e le fanno gli auguri: tutti le vogliono un gran bene, Belen è letteralmente innamorata di lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2022.