Belen, il fidanzato aiuta il suo parrucchiere a farle i capelli: guarda

Antonino Spinalbese, ex hair stylist di Coppola, aiuta il parrucchiere di Belen a farle i capelli. Il bel 26enne, fidanzato con l'argentina, dà una mano a Lollo, Lorenzo Cherubini, da anni al fianco della Rodriguez sia negli shooting che in tv. La showgirl 36enne ora sul set ha accanto due persone, oltre alla sua truccatrice Cristina Isac, ad accertarsi che la sua chioma sia perfetta prima di posare per il servizio fotografico.

Antonino collabora con Lollo. Fino a poco tempo fa era lui stesso un parrucchiere molto richiesto, anche se ora ha deciso di dedicare le sue energie alla fotografia, di cui è sempre stato un appassionato. Il lavoro, la tecnica acquisita con lo studio e la pratica, però, rimangono, così collabora con Cherubini, solo per l’amore che prova per la fidanzata da cui sta per avere un bebè.

In molti si sono chiesti come mai Spinalbese abbia lasciato il salone di Coppola, lui, intervistato da Chi, in merito alla questione ha chiarito: “Sono stato messo nelle condizioni di lasciare, ma sono grato di aver fatto cose che mi hanno fatto sognare. Per questo, quando è finita questa esperienza professionale, ho cercato qualcosa di diverso dentro di me che avrei potuto esprimere con la stessa passione, e ho pensato alla fotografia. Non lascio il lavoro per cui ho studiato e mi sono impegnato ma, al momento, non me la sono sentita di ripartire altrove dopo aver fatto già il massimo”. Adesso si occupa solo della bella Belen, la sua donna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2021.