Belen e il fidanzato Antonino ora non si nascondono davvero più: foto

Belen e il fidanzato Antonino Spinalbese ora non si nascondono davvero più. L’hair stylist 25enne pubblica sul suo profilo Instagram la prima foto in cui è in coppia con l’argentina. Prima aveva postato solo un video della Rodriguez e nulla di più. La showgrl 36enne, invece, era stata molto più ‘esplicita’ riguardo la relazione. Era già uscita ampiamente allo scoperto con il suo nuovo amore.

Antonino posa vicino a Belen, i due sorridono amabilmente: il parrucchiere le tocca dolcemente la gamba, l’argentina si copre il volto con la mano. Sembra assolutamente pazza del ragazzo.

Il rapporto tra i due pare appassionato e sereno. Spinalbese è riuscito a far dimenticare molto in fretta il fallimento del ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino alla Rodriguez. Ormai è sempre, costantemente, insieme alla sua bella, che anche mentre è sul divano di casa con lui, si lascia ammirare dai fan nelle sue IG Stories. Il dopocena a casa è conviviale e intimo per loro due.

Antonino è stato presentato pure a Santiago. Picnic al parco con il bambino di 7 anni e mezzo e non solo. Dopo la breve fuga d’amore in camper, la coppia è tornata a Milano. Sono giorni senza sussulti, ma felici per Belen, tornata a mettere in primo piano l’amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2020.