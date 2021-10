Belen conferma la fine dell’amore con Antonino? Il post condiviso nelle sue IG Stories scatena i gossip. Da giorni si susseguono rumor sul possibile addio tra la Rodriguez e Spinalbese, la showgirl 36enne e l’ex hair stylist 26enne è ormai da un po’ che non si fanno vedere insieme sul social. Ognuno sembra fare vita a se stante: unico punto in comune di quella che potrebbe essere diventata un’ex coppia è Luna Marì, la figlia che hanno messo al mondo, nata lo scorso 12 luglio.

Belen Rodriguez potrebbe essere di nuovo single, anche se ancora non si conoscono i particolari della presunta separazione, il motivo scatenante. L’argentina, però, alimenta le voci che la vorrebbero nuovamente senza un compagno al fianco.

Nelle sue storie su Instagram, dove si fa vedere impegnata nello shooting per Jadea, brand di cui è da anni la testimonial, Belen scrive: “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto, sotto sperava di trovare”.

Il messaggio della Rodriguez sembrerebbe lasciar sottintendere che lei, nonostante le dichiarazioni d’amore passate, questa persona non l’avrebbe ancora trovata. Antonino è entrato a valanga nella sua vita: stanno insieme da meno di un anno e mezzo e hanno già una figlia. Aveva detto che stavolta, dopo Stefano De Martino, con cui ha avuto Santiago, 8 anni, sarebbe stato per sempre, invece potrebbero essere arrivati i titoli di coda…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/10/2021.