Belen è incinta? La gravidanza sembra ormai certa. L’ennesimo indizio pare proprio confermare la seconda gestazione dell’argentina 36enne, già mamma di Santiago, 7 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. La Rodriguez che non ha mai smentito finora la notizia della sua dolce attesa, nelle sue IG Stories si fa vedere dai fan sempre con abiti comodi. Con indosso una salopette in denim, si inquadra il pancino, come volesse gridare al mondo la sua immensa felicità per la cicogna in arrivo. Ma non è questo a lasciar pochi dubbi, è quel che ha messo al polso: un bracciale anti nausea…

Belen sempre via Instagram si mostra allo specchio. Il braccialetto anti nausea che porta non passa inosservato. E’ di quelli che si indossano per non soffrire di mal di mare o mal d’auto, ma serve pure per combattere la nausea in generale. Agisce grazie alla pressione su un punto specifico all’interno del polso per alleviare la sensazione di malessere. Si chiama Nei-Kuan: la showgirl potrebbe anche portarlo per altri motivi, ma sono moltissime le donne incinta che lo mettono dato che non ha effetti collaterali dovuti a sostanze medicinali. Sfrutta solo un principio meccanico.

VIDEO

L’argentina 36enne sarebbe già al quarto mese di gestazione. Antonino Spinalbese, 25 anni, è sempre con lei. Secondo i ben informati si sarebbe licenziato dal salone di bellezza in cui era hair stylist. Felice di essere a breve papà, avrebbe deciso di cambiare mestiere e buttarsi anima e corpo nella sua passione: la fotografia.

Belen non annuncia la dolce novità, ma lascia pian piano scoprire quel che per tantissimi è ormai ovvio. Ha anche mostrato un portachiavi con delle babbucce da neonato tempo fa: ora tutti si domandano solo se avrà un maschietto, il secondo, o quella bambina che tanto desidera.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2021.