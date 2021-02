Belen parla di gravidanza con la cognata e tutto lascia pensare che la showgirl 36enne sia incinta, anche se l’ufficialità della dolce attesa ancora non arriva. E’ a pranzo da Lucia, la sorella di Antonino Spinalbese, e il discorso a un certo punto si fa spinoso…

Il siparietto è gustosissimo. La Rodriguez è in cucina con la cognata e la riprende mentre la ragazza esamina alcune tisane. Improvvisamente si rivolge al fidanzato e gli dice: “Tu hai smesso di fare il geloso o no?”. Interviene Lucia che lo rimbrotta: “Non lo ammetterà mai...”.

“Mi dispiace per te ma no”, sottolinea allora Belen alla giovane. E, facendosi finalmente vedere dai follower nel filmato che condivide nelle sue IG Stories, aggiunge: “Antonino è gelosissimo, di te soprattutto”.

Lucia non si lascia sfuggire l’occasione e ribatte: “Pensa veramente quando gli dirò: ‘Anto, sono incinta!’”. Belen non si contiene, inevitabilmente scoppia a ridere senza trattenersi. Forse proprio perché a essere in attesa della seconda cicogna è lei, come gridano i rumor addirittura da quattro mesi, svelando anche il sesso del bebè: una bambina.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2021.