Belen imbianchina, dipinge col fidanzato le pareti di casa: ecco perché

Belen diventa un incantevole imbianchina: ha deciso di cambiare colore ai muri della casa milanese in cui vive. Approfittando del lockdown si dà da fare e dipinge con il fidanzato le pareti del suo appartamento. Nessun problema, la showgirl argentina è entusiasta. Nelle sue IG Stories condivide il momento di lavoro e scrive: “Si comincia! Chi fa da sé fa per tre”.

Le pareti a righe bianche e verdi non le piacevano più Ha cambiato vita, ha un altro uomo accanto e ora cambia pure il colore dei muri di casa. Belen Rodriguez con il rullo per imbiancare in mano non si ferma un istante. Antonino Spinalbese si occupa dei particolari: con il nastro protettivo evita che si sporchino i battiscopa e le mostre delle porte, come pure gli interruttori di casa.

E’ probabile che la showgirl 36enne si cimenti nell’impresa perché ora avere sconosciuti in casa per motivi non urgenti è vietato dalle normative anti-Covid. Ma non è certo un problema: fare l’imbianchina per le sue quattro mura le piace e la gratifica.

Belen sul social svela: “Comunque non era la prima volta che dipingevo casa, lo facevo in Argentina. Ma poi ho smesso avendo la possibilità di farla dipingere pagando”.

Poi aggiunge: “Beh, oggi vi dico che fare queste cose da soli, capacità permettendo, fa proprio bene! Stimola, diverte, ci si fa un mazzo tanto e, come sempre accade, dai più valore ai risultati ottenuti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/11/2020.