Belen incinta del nuovo fidanzato? Il gossip impazza: ecco cosa si sa

Belen è incinta del nuovo fidanzato? Il gossip, una vera e propria bomba lanciata da Novella 2000, impazza. Secondo il settimanale, che spara lo scoop in copertina, la showgirl aspetterebbe un figlio da Antonino Spinalbese: sarebbe al terzo mese di gravidanza.

La notizia della presunta dolce attesa di Belen sarebbe arrivata da una fonte che “è di quelle che non si mettono in dubbio”, così scrive il giornale. la bella 36enne avrebbe concepito il bebè un mese dopo il primo incontro con l’hair stylist 25enne a cui si è legata a doppio filo.

Secondo Novella la Rodriguez, da sempre portata a seguire il suo cuore e le sue passioni, senza fare progetti, non avrebbe programmato il bambino, anche se ora sarebbe felicissima. Proprio come è accaduto in passato con l’ex marito Stefano De Martino: è rimasta incinta di Santiago, che ora ha 7 anni, tre mesi dopo aver conosciuto il ballerino ad Amici, ad aprile 2012.

“Belen e Antonino avrebbero concepito il loro erede un mesetto dopo essersi conosciuti”, rivela il rotocalco rosa. Al momento, però, non c’è alcuna certezza sulla dolce attesa: solo rumor e la scelta degli outfit sempre piuttosto comodi e casual dell’argentina…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2021.