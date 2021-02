Belen incinta mostra ancora il pancino a nudo e fa un sondaggio social: maschio o femmina?

Belen incinta di 16 settimane mostra ancora il pancino a nudo. La showgirl 36enne, sul set per uno shooting, si diverte e nelle sue IG Stories fa un sondaggio social: avrà un altro maschietto o una femminuccia?

Secondo i rumor, sempre più invadenti sulla gravidanza dell’argentina, la Rodriguez conoscerebbe già il sesso del bebè che porta in grembo e che ha fortemente voluto dal fidanzato Antonino Spinalbese, 26 anni, con cui vive un’intensa storia d’amore da poco più di otto mesi. Belen aspetterebbe una bambina, addirittura ne avrebbe già deciso il nome, per alcuni Celeste, per altri Tabita.

Belen Rodriguez posta il suo scatto in cui fa vedere il pancino e scrive semplicemente: “Baby boom”. La foto in men che non si dica raggiunge subito quasi 250mila ‘like’. “Sento che sarà una bambina”, ha detto solo pochi giorni fa intervistata da Chi. Ma conserva comunque ancora un po’ di mistero riguardo al sesso e si regala un sondaggio via Instagram per scatenare i fan. Chissà se il primogenito Santiago di 7 anni abbia o meno preferenze a riguardo: fratellino o sorellina, cosa preferirebbe lui?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2021.