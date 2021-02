Ufficiale, Belen è incinta: 'Sono al quinto mese di gravidanza e...'

Belen è incinta, arriva l’ufficialità. La Rodriguez conferma la dolce attesa dopo giorni e giorni di rumor. A Chi la showgirl rivela: “Sono al quinto mese di gravidanza”.

E’ al settimo cielo. L’argentina concede la sua prima intervista da mamma bis in coppia con l fidanzato, Antonino Spinalbese, l’uomo che l’ha fatta innamorare e le ha regalato a serenità, e nella cover del giornale mostra anche il pancino, amorevolmente accarezzato dal compagno. Al settimanale diretta da Alfonso Signorini Belen rivela: “Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina, per la prima volta amo un uomo gentile”.

Il giovane 26enne è riuscito a dare sicurezza a Belen, nonostante siano una coppia da pochi mesi. E’ entrato con forza nella famiglia della showgirl, conquistando in poco tempo sia Veronica Cozzani, sia Gustavo Rodriguez, come pure Cecilia e Jeremias. Anche Santiago, il primogenito della 36enne, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, 7 anni, sembra molto in sintonia con l’ex hair stylist di Coppola. “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso”, fa sapere ‘Nino’, così lo chiama teneramente lei.

"Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: 'Che bel ragazzo'. Era il mio genere, su quello sono coerente. 'Mamma mia, che bel viso che hai!', gli ho detto. Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli 'stron*i' ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo 'gentile'", spiega la Rodriguez parlando del fidanzato e del loro amore.

"Il primo bacio? E' successo dopo qualche giorno. Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita - aggiunge ancora - Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone 'potenti', ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in caz*ate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola".

Stanno insieme da poco più di otto mesi, Belen è rimasta incinta dopo quattro soli mesi e non per caso: "Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice 'Aspettiamo'. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità".

La showgirl poi conclude: "Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo".





