Belen incinta di quasi 8 mesi diventa ancora più schiva del solito con i paparazzi: foto

Belen, incinta di quasi 8 mesi della sua seconda bambina, Luna Marì, diventa ancora più schiva del solito con i paparazzi che l’attendono all’uscita del ristorante a Milano. Ha gli obiettivi puntati contro, sono tutti lì che vogliono scattarle foto, ma la showgirl 36enne si nasconde, nonostante sul social mostri orgogliosamente le sue forme e il suo pancione ormai esplosivo.

Non li ha mai amati e adesso è infastidita maggiormente. La Rodriguez desidererebbe essere lasciata in pace, ma i fotografi fanno il loro mestiere e la seguono passo passo. L’argentina, pur di non essere immortalata, chiede e ottiene dal proprietario del ristorante di chiudere i portoni di accesso al locale.

Quanto ha finito di pranzare, Belen si fa accompagnare in bagno e al ritorno di nasconde dietro un cameriere fino a raggiungere il suo tavolo. Esce dal ristorante solo dopo che la sua assistente e un’amica hanno chiamato l'autista per venirla a prendere. Velocemente si infila in macchina e via verso casa.

Non è certo la prima volta che Belen Rodriguez rifugge i paparazzi. In passato è esplosa contro di loro in strada. Dopo uno degli sfoghi di cui si è resa protagonista, confessò: “Sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire, purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi. E questo mi crea uno scompenso mentale, ed è per questo motivo che viaggio tanto, e cerco di stare lontana da casa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2021.