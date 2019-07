Belen dopo soli tre giorni in Italia torna a Ibiza sempre col jet privato: ormai viaggia solo così

Belen dopo soli tre giorni in Italia torna a Ibiza e lo fa nuovamente con il jet privato. Ormai viaggia quasi sempre così: i voli di linea li ha 'cancellati'. Con lei ci sono pure il marito, Stefano De Martino, e il figlio Santiago, 6 anni.

Adora la comodità e del resto se può permettersela, perché rinunciarvi? Non le importa di chi tra i commentatori sui social la bacchetta per questo ostentare lusso e magnificenza. Belen non fa una piega e per tornare a Ibiza, la sua isola del cuore, con la sua famiglia si accomoda sul jet privato: un aereo tutto per lei.

Comodità ed estremo benessere. I maligni rimangano pure a guardare e criticare. L’argentina 34enne, che vive in stato di grazia per l’amore ritrovato con Stefano e il lavoro che va a mille, se ne infischia.

Nelle sue IG Stories, dopo aver fatto vedere a tutti il nuovo giocattolo di De Martino, la barca extra lusso che si è appena comprato, ormeggiata nel porto di Napoli, Belen ora svela di nuovo il jet privato. Lo prende e dall’italia atterra a Ibiza.

Aveva detto all’Isla, nel decollare qualche giorno fa, che sarebbe tornata presto da ‘lei’, quasi fosse una persona sua amica, e così è stato.

Alle Baleari alloggia in una villa isolata, lontana dai luoghi della movida dove non c’è mai pace. perché, pur non volendo rinunciare mai del tutto a scoprire il suo privato, la Rodriguez vuole anche assaporare pienamente l’euforia della vacanza in famiglia, con Stefano e Santi. E’ l’unica cosa di cui le importi ora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/7/2019.