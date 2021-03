Belen in lacrime a 'Domenica In' rivela: 'Santiago aveva capito che con Stefano non andava'

Belen Rodriguez non frena le lacrime in tv. Commossa, emozionata, a Domenica In, ospite di Mara Venier, l’argentina si mette a nudo. All’amica rivela che il figlio è stato il primo a capire che con De Martino il ritorno di fiamma era amaramente naufragato. “Santiago aveva capito che con Stefano non andava”, confessa.

Belen racconta la sua vita, da quando a soli 19 anni ha deciso di partire dall’Argentina per rincorrere i sogni con soli 180 euro in tasca. Piange per la nonna, per i suoi genitori, si scusa con il pubblico: sono gli ormoni che la mandano in tilt, così precisa. Incinta di sei mesi del nuovo compagno, Antonino Spinalbese, 26 anni, la showgirl 36enne sulla gravidanza dice: “Sono al sesto mese. La pancia è piccina, mangio bene, faccio una dieta equilibrata. Faccio una vita tranquilla anche perché non abbiamo molte opzioni”.

“A casa infastidisco tutti, perché mi lamento in continuazione: ‘Non ce la faccio, non cammino, non mi entrano i pantaloni'. Però ci dicono che in gravidanza siamo più belle. Crediamoci. Ho avuto moltissime nausee. Sono stata per tre mesi sul divano praticamente. Con Santi non mi è successo così. E’ il karma, io so che lei me le farà pagare tutte”, sottolinea riferendosi alla bambina che nascerà, Luna Marì.

La Rodriguez, con gli occhi lucidi, spiega come il primogenito che ad aprile compirà 8 anni, abbia accettato felicemente Spinalbese: “I bambini capiscono. Santiago è un bambino speciale. Lui ha un'intelligenza superiore. Non perché sia mio figlio, ma gli è capitata".

Poi ironizza: "Santiago è uguale al padre, ma l'intelligenza l'ha presa da me". Scoppia a ridere e subito chiarisce: "Sto scherzando”.

Belen confida che il figlio è stato il primo ad accorgersi che con De Martino era finita. “Io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci anche per i figli. Quando lui ha vissuto questo ritorno con Stefano, ha capito che non andava. Non era cattiveria, semplicemente non andava. Si rassegnano perché vedono che ce l'hai messa tutta”, spiega.

“I figli poi stanno 24 ore su 24 con noi, le madri fanno più fatica a nascondere la sofferenza - continua Belen - Mi ricordo che Santiago bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva ‘Mamma non ti preoccupare, me ne occupo io‘. Ci ho messo un bel po' a essere felice perché la sofferenza partiva da 4 anni fa. Ci ho riprovato, ma vedevo che non funzionava. Era una frustrazione costante”.

Il bambino ha pure capito immediatamente che Spinalbese era l’uomo giusto per lei: “Quando ha rivisto sorridere la mamma per lui è stata una liberazione. Mi ha detto: ‘Questa persona è giusta'. E io mi sono fidata di lui”. L’ex parrucchiere le ha ridato la gioia di vivere. Belen Rodriguez adesso è una donna appagata: ”C’è stata subito affinità, potevo parlare ed essere libera di dire qualsiasi cosa con lui, mi ha incantato”. Ora procedono insieme nel loro percorso, lei spera che stavolta sia ‘per sempre’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/3/2021.